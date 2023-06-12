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06:00, 12 июня 2023Россия

Российские военные отразили атаку ВСУ под Артемовском

Группировка «Юг» ВС России отразила атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) Вадим Астафьев заявил, что военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на лисичанском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Астафьев добавил, что российские солдаты также отразили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении.

Ранее ВСУ нанесли удар по Донецку. В ночь на 12 июня они выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров. Данные о повреждениях и пострадавших в результате обстрела не приводятся.

11 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщал, что российским военным удалось отразить три атаки украинских войск на запорожском направлении. ВСУ пытались атаковать армию России в направлении поселений Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка.

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    Марина Совина
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