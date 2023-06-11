Минобороны сообщило, что российские военные отразили три атаки ВСУ в Запорожской области

За минувшие сутки российским военным удалось отразить три атаки украинских войск на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские военные отбили три атаки ВСУ благодаря «решительным и грамотным действиям обороняющихся подразделений». Конашенков также утверждает, что войскам России при столкновении с противником помогали удары авиации и огонь артиллерии войск «Востока».

Украинские подразделения, как отмечается, попытались атаковать армию России в направлении поселений Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка в Запорожской области. При этом их действия не увенчались успехом.

Ранее бойцы добровольческого батальона «БАРС-3» в составе добровольческой бригады «Царские волки» рассказали об отражении атаки Украины в районе города Орехов на запорожском направлении. «В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение», — заявил командир роты с позывным Маринез.

11 июня на запорожском направлении также были замечены горящие американские тяжелые бронемашины MaxxPro, их сняли на видео. RusVesna сообщала, что российские военные продолжают отражать силы Украины. Кроме того, они массово разбивают западную боевую технику противника.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.