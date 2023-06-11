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14:36, 11 июня 2023Бывший СССР

Российские добровольцы рассказали об отражении атаки ВСУ в районе Орехова

Бойцы батальона «БАРС-3» рассказали об отражении атаки ВСУ в районе Орехова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы добровольческого батальона «БАРС-3» в составе добровольческой бригады «Царские волки» рассказали об отражении атаки Украины в районе города Орехов на запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские войска задействовали в бое танки и бойцов пехоты. «В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение», — заявил командир роты с позывным Маринез.

По данным агентства, российские добровольцы нанесли удар по технике ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). После этого один из шести танков охватило пламя. В итоге противник «дальше не пошел, то есть был деморализован», рассказал боец с позывным Учик. Он также заключил, что бойцы добровольческого батальона «БАРС-3» смогли отстоять позиции.

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