Бойцы батальона «БАРС-3» рассказали об отражении атаки ВСУ в районе Орехова

Бойцы добровольческого батальона «БАРС-3» в составе добровольческой бригады «Царские волки» рассказали об отражении атаки Украины в районе города Орехов на запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские войска задействовали в бое танки и бойцов пехоты. «В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение», — заявил командир роты с позывным Маринез.

По данным агентства, российские добровольцы нанесли удар по технике ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). После этого один из шести танков охватило пламя. В итоге противник «дальше не пошел, то есть был деморализован», рассказал боец с позывным Учик. Он также заключил, что бойцы добровольческого батальона «БАРС-3» смогли отстоять позиции.