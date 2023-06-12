ВСУ нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 18 снарядов калибра 155 миллиметров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 12 июня выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка. Об этом представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

В 01:20 мск зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Максимильяновка — Петровский район Донецка, было выпущено пять снарядов. В 02:05 мск — Нетайлово — Куйбышевский и Киевский районы, выпущено семь снарядов калибром. В 02:20 в том же направлении ВСУ выпустили шесть снарядов. Информация о повреждениях и пострадавших не приводится.

Ранее стало известно об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ. Как сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в 00:02 мск в понедельник в городе прозвучал взрыв. «В Мелитополе громко», — отметил Рогов.

11 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщал, что российским военным удалось отразить три атаки украинских войск на запорожском направлении. Украинские подразделения, как отмечается, попытались атаковать армию России в направлении поселений Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка.