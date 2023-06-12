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00:34, 12 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ обстреляли город Мелитополь в Запорожской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, 00:02 мск в понедельник в городе прозвучал взрыв. «В Мелитополе громко», — отметил Рогов. Он добавил, что по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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    Екатерина Подвигина
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