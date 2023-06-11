Рогов рассказал о попытках атак ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ пытаются атаковать три направления в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атак на нескольких направлениях в Запорожской области. Об этом 11 июня РИА Новости рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики пытаются атаковать по трем направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта — так называемый Времевской выступ», — заявил Рогов.

Он добавил, что противник еще не задействовал основные резервные силы для наступления, и подчеркнул, что ситуация на линии фронта находится под контролем российских военных.

Ранее Рогов отметил, что попытки атаки со стороны украинских войск «идут по нарастающей», уточнив, что вечером ВСУ провели массированную артподготовку по российским позициям.

10 июня военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВСУ начали применять новую тактику на запорожском направлении, используя для атаки машины, которые пускают дым для маскировки выдвижения штурмовых колонн.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).