Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 11 июня 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о попытках атак ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ пытаются атаковать три направления в Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атак на нескольких направлениях в Запорожской области. Об этом 11 июня РИА Новости рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики пытаются атаковать по трем направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта — так называемый Времевской выступ», — заявил Рогов.

Он добавил, что противник еще не задействовал основные резервные силы для наступления, и подчеркнул, что ситуация на линии фронта находится под контролем российских военных.

Ранее Рогов отметил, что попытки атаки со стороны украинских войск «идут по нарастающей», уточнив, что вечером ВСУ провели массированную артподготовку по российским позициям.

10 июня военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВСУ начали применять новую тактику на запорожском направлении, используя для атаки машины, которые пускают дым для маскировки выдвижения штурмовых колонн.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей
    Москвичи высказались о современном телевидении
    Полчища мух налетели на отдыхающих на пляже и посеяли панику
    Российские системы ПВО сработали в Бердянске
    Жена Зеленского посетит Израиль
    Опубликованы кадры нового пляжа в Москве
    Рогов рассказал о попытках атак ВСУ в Запорожской области
    В Италии заявили о неспособности Зеленского единолично урегулировать конфликт
    Задержана боровшаяся за независимость от Британии экс-первый министр Шотландии
    У ЗАЭС обнаружили осколки снаряда гаубицы М777 американского производства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.