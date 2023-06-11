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00:26, 11 июня 2023Бывший СССР

Рогов предупредил о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожье

Рогов: украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новым атакам в Запорожской области. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Рогова, попытки украинских войск «идут по нарастающей». Он уточнил, что вечером ВСУ провели массированную артподготовку по российским позициям, «используя в районе Орехова дымовую завесу для прикрытия переброски бронетехники».

Обстановка на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой, добавил Рогов.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВСУ начали применять новую тактику на запорожском направлении, используя для атаки машины, которые пускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн. Он подчеркнул, что вся линия фронта и подступы под контролем российских военных.

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    Марина Совина
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