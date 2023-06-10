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22:19, 10 июня 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о новой тактике ВСУ на запорожском направлении

Военкор Сладков рассказал о новой тактике ВСУ с пуском дыма на запорожском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новую тактику на запорожском направлении, используя для атаки машины, которые пускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Враг применяет новую тактику: машины украинских войск химической защиты пускают дымы, возможно пытаясь маскировать выдвижение своих штурмовых колонн. Дым явление капризное, он подчинен ветру. Наблюдение и ориентирование ухудшается во время движения», — рассказал военкор.

Сладков подчеркнул, что вся линия фронта и подступы под контролем российских военных.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что общая группировка ВСУ, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов. По его данным, основной резерв украинских военных рассредоточен в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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