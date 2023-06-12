В Австралии при крушении автобуса погибли десять человек

В Австралии при крушении автобуса десять человек погибли и 11 пострадали

По предварительным данным, десять человек погибли и 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что пострадавшие были отправлены в больницу вертолетом и автотранспортом. На месте происшествия работают экстренные службы. Начато полицейское расследование. Водитель автобуса под охраной доставлен в больницу для обследования.

9 июня в Кольском районе Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами. Сообщалось, что пострадали 14 человек, шесть из них госпитализировали. Известно, что автобус двигался со стороны поселка Выходной в сторону поселка Молочный, его водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Ранее в результате столкновения автобуса с автомобилем в Приамурье пострадали 14 человек, от удара автобус перевернулся.