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17:14, 8 мая 2023Россия

При столкновении автобуса и автомобиля в Приамурье пострадали 14 человек

МВД: в Приамурье автобус столкнулся с автомобилем, пострадали 14 человек

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В результате столкновения автобуса с автомобилем в Приамурье пострадали 14 человек. О произошедшей аварии со ссылкой на пресс-службу МВД по Амурской области сообщает ТАСС.

Представители ведомства отметили, что в настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Prius сел за руль не имея водительских прав. Уточняется, что он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало аварию.

От удара автобус перевернулся. «В результате автоаварии травмировано 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет», — рассказали в пресс-службе, добавив, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен.

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Варвара Кошечкина
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