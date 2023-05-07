В Турции грузовик снес стоявшие в очереди на заправку автомобили
Глава Минздрава Турции Коджа: число жертв ДТП в провинции Хатай выросло до 12 человек
В Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен в провинции Хатай на юго-востоке страны. Число жертв ДТП возросло до 12 человек, сообщил в Twitter глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Он отметил, что пострадал 31 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. На место прибыли 22 кареты скорой помощи.
Как сообщает агентство DHA, грузовик по неустановленной причине взрезался в стоящие в очереди машины, после аварии он загорелся, также вспыхнули два микроавтобуса.
Среди людей возникла паника. Личность виновника ДТП и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В январе свыше десяти иностранных туристов пострадали в ДТП на трассе Нигде — Аксарай, находящейся в центральной части Турции.