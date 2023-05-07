В Турции грузовик снес стоявшие в очереди на заправку автомобили

Глава Минздрава Турции Коджа: число жертв ДТП в провинции Хатай выросло до 12 человек

В Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен в провинции Хатай на юго-востоке страны. Число жертв ДТП возросло до 12 человек, сообщил в Twitter глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

Он отметил, что пострадал 31 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. На место прибыли 22 кареты скорой помощи.

Как сообщает агентство DHA, грузовик по неустановленной причине взрезался в стоящие в очереди машины, после аварии он загорелся, также вспыхнули два микроавтобуса.

Среди людей возникла паника. Личность виновника ДТП и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В январе свыше десяти иностранных туристов пострадали в ДТП на трассе Нигде — Аксарай, находящейся в центральной части Турции.