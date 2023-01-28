Свыше десяти туристов пострадали в ДТП в Турции

Haber Dairesi: 12 иностранных туристов пострадали в ДТП в Турции

Свыше десяти иностранных туристов пострадали в ДТП на трассе Нигде — Аксарай, находящейся в центральной части Турции. Об этом пишет портал Haber Dairesi.

Отмечается, что следовавший из Стамбула в Каппадокию на экскурсию микроавтобус, в котором было 12 путешественников, перевернулся. В результате инцидента травмы разной степени тяжести получили туристы, а также водитель и гид.

По данным издания, состояние четверых пассажиров оценивается как тяжелое. Среди пострадавших были отдыхающие из Бразилии, Боливии, Аргентины, Мексики, Колумбии и Уругвая.

Более того, в аварию попала и пожарная машина со спасателями, которые выехали на место происшествия.

Ранее в декабре в тайской провинции Пхетчабури в ДТП попал автобус с иностранными туристами, пострадали 11 человек. Машина съехала с шоссе и на большой скорости врезалась в фонарный столб.