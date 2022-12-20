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17:32, 20 декабря 2022Путешествия

В Таиланде автобус с туристами попал в ДТП

В Таиланде направлявшийся в Бангкок автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 11 человек

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В тайской провинции Пхетчабури в ДТП попал автобус с иностранными туристами, пострадали 11 человек. Об этом пишет Bangkok Post.

Отмечается, что ДТП произошло во вторник, 20 декабря, около 04:30 по местному времени. Автобус компании Monthathip Tour and Travel с 19 иностранными туристами, среди которых был один ребенок, направлялся из южной провинции королевства Сураттхани в Бангкок. По словам пассажиров, авария произошла в момент, когда двое водителей решили поменяться местами и продолжить движение, не останавливая транспортное средство. Машина съехала с шоссе и на большой скорости врезалась в фонарный столб.

В результате столкновения пассажиры автобуса получили травмы разной степени тяжести. После оказания первой помощи на месте ДТП все иностранные туристы были доставлены в ближайшие больницы. Полиция не разглашает подробностей о национальности путешественников.

РИА Новости сообщило, что в посольство России в Таиланде не поступало обращений от россиян в связи с каким-либо ДТП.

В ноябре россиянам дали советы по безопасному отдыху в Таиланде. По словам эксперта страховой компании «Евроинс», одной из главных рекомендаций является запрет на купание в море при поднятом на пляже красном флаге.

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Дарья Рыбак
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