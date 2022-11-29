Россиянам дали советы по безопасному отдыху в Таиланде

Наибольшее число страховых случаев с туристами в Таиланде приходится на простуду и ДТП

Более 50 процентов страховых случаев с россиянами в Таиланде могли бы вообще не произойти, если бы туристы соблюдали простейшие правила безопасности и не относились к своему здоровью беспечно. Советы по безопасному отдыху дала заместитель директора филиала страховой компании «Евроинс» Юлия Алчеева, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперт отметила, что наибольшее число страховых случаев с отечественными отдыхающими в королевстве приходится на простуду, ДТП, мелкие бытовые травмы и несчастные случаи на воде.

Одна из главных рекомендаций страховщика — не заходить в море при поднятом на пляже красном флаге, обозначающем запрет плавания. В 2022 году в Таиланде с россиянами, застрахованными в «Евроинс», произошло два страховых случая с летальным исходом. Причина — утопление, при этом в обоих случаях отдыхающие пошли купаться, несмотря на вывешенный красный флаг.

«Еще одна опасность в Таиланде — это мотобайки и скутеры. До пандемии значительное количество страховых обращений от российских туристов в этой стране приходилось на случаи ДТП, — отметила Алчеева, — При поездке на скутерах необходимо соблюдать простейшие правила безопасности: надевать шлем, быть предельно внимательным на дороге».

Кроме того, к одним из самых распространенных недугов, настигающих соотечественников в популярной азиатской стране, относится лихорадка Денге, вызываемая укусами инфицированных комаров. «Денге в легкой форме зачастую неотличима от простуды. Многие туристы даже не догадываются, что столкнулись с этим заболеванием. В большинстве случаев все так и проходит — незаметно и без последствий. Но бывают и исключения, когда лихорадка спустя некоторое время проявляет себя в полной мере. И это опасно», — заявила специалист.

Ранее в ноябре россиянин посетил Таиланд в сезон дождей и описал отдых в стране фразой «без напрягов и лишнего пафоса». По его словам, из-за повышенной влажности практически нереально было высушить вещи, однако запаха сырости в номере не было.

