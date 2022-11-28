Россиянин посетил Таиланд в сезон дождей и описал впечатления от погоды

Турист из России описал отдых в Таиланде фразой «без напрягов и пафоса»

Российский турист посетил Таиланд в сезон дождей и описал отдых в стране фразой «без напрягов и лишнего пафоса». Впечатлениями от поездки и погоды он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин рассказал, что уже давно присматривался к популярной азиатской стране, однако поехать получилось только в ноябре, когда на острове Самуи сезон муссонов. Турист остановился в комфортабельном Sand Sea Resort & Spa за 201 тысячу рублей на двоих на 10 дней и остался доволен гостиницей.

«Стандартный номер с видом на сад, скромный, но чистый. Живность имеется: муравьи, ящерицы, лягушки, пауки. Пришлось даже переселиться, жена не терпит такое соседство, а вот мне они не мешали, — отметил читатель портала. — Есть у нас в номере было нечего, муравьи у нас явно были "проездом", а гекконы активизировались только ночью, но людей они боятся, шуршали и пищали на балконе в основном».

По его словам, из-за повышенной влажности практически нереально было высушить вещи, однако запаха сырости в номере не было. «Солнце выглядывало, но ненадолго, в основном свинцовое небо, такой тропический Питер, но главное — тепло и купаться абсолютно не мешает. Наоборот, плюс: не обгоришь, полезно для кожи», — добавил путешественник.

Среди минусов отеля турист выделил чересчур хлорированный бассейн, каменистый пляж и водоросли в воде. «Пляж на "четверку", иногда плавали водоросли, на берегу песок, а если зайти поглубже, то камни, — заключил он. — Если пройти чуть левее, там берег лучше. Мы поездили по острову, наш пляж не самый живописный, но зато у нас он всегда пустой».

Ранее в ноябре туристическая полиция Таиланда начала курировать пляжи и улицы Паттайи, чтобы защитить туристов от трансвеститов, которые агрессивно навязывают секс-услуги. Теперь полицейские патрули и волонтерские группы обходят пляжи курортного города и улицу Уокинг-стрит, чтобы выискивать трансвеститов.