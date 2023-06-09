Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в российском регионе

В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами, есть пострадавшие

В Кольском районе Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

Чибис заявил, что в аварии есть пострадавшие, но не уточнил, скольким конкретно людям понадобилась помощь. На место выехали три бригады скорой помощи.

Как сообщили на официальной странице Госавтоинспекции региона во «ВКонтакте», пострадали 14 человек, шесть из них госпитализировали. Известно, что автобус двигался со стороны поселка Выходной в сторону поселка Молочный, его водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Ранее в результате столкновения автобуса с автомобилем в Приамурье пострадали 14 человек, от удара автобус перевернулся.