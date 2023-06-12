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18:36, 12 июня 2023Спорт

Бивол оценил отказ промоутера Бетербиева организовать их поединок

Бивол заявил, что не считает российский паспорт проблемой для проведения боя с Бетербиевым
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: ZHABRIKOV VLADIMIR / URA.RU / ТАСС

Российский боксер Дмитрий Бивол оценил отказ промоутера Боба Арума, работающего с россиянином Артуром Бетербиевым, организовать их совместный поединок. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Boxing News.

Бетербиев представляет на международных турнирах Канаду, и Арум заявил, что не хочет способствовать проведению его боев с российскими боксерами в текущей политической обстановке. «Я родился в Киргизии. Провел там немало времени, а также много прожил в США. За последний год я пробыл в России меньше четырех месяцев. Это не проблема, из-за которой мы не сможем устроить бой», — отметил Бивол, добавив, что может в короткие сроки получить паспорт гражданина Киргизии.

8 июня Арум рассказал Boxing247, что не считает Бетербиева россиянином. «У него виза резидента Канады уже 14 лет. Он здесь живет и работает, поэтому я воспринимаю его как канадца», — пояснил промоутер.

Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере он одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

В активе Бивола 21 победа и ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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    Андрей Стрельцов
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