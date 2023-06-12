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19:45, 12 июня 2023Мир

В США высказались о поставках России оружия из Китая

Блинкен признал, что США не видят свидетельств поставок китайского оружия России

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

США не видят свидетельств поставок оружия из Китая для России, однако Вашингтон все равно беспокоит сотрудничество российских компаний с Пекином. Об этом высказался госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует ТАСС.

Блинкен напомнил, что Вашингтон выражал китайской стороне опасения по поводу возможной отправки вооружений. «Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена. Но в то же время у нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением [РФ] технологий, в том числе технологий двойного назначения. Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом», — отметил он.

Ранее специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин прокомментировал позицию страны в отношении конфликта на Украине. Сяомин ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине и подчеркнул, что Китай никогда не отправлял подобную помощь ни той, ни другой стране.

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    Варвара Кошечкина
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