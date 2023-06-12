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17:27, 12 июня 2023Мир

В США рассказали о риске гибели всех граждан Украины из-за «доктрины Байдена»

The American Conservative: «доктрина Байдена» может привести к гибели всех граждан Украины

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Новая стратегия Соединенных Штатов, касающаяся конфликта на Украине, может унести жизни всех украинцев ради выгоды Белого дома. О подобных рисках «доктрины» президента США Джо Байдена сообщается в статье The American Conservative.

Автор материала говорит, что Байден знает ответ на вопрос, «сколько еще украинцев должно умереть». В частном порядке президент США отвечает, что потенциально существует риск гибели всех жителей страны.

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    Варвара Кошечкина
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