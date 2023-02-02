Стало известно о переходе украинского конфликта в новую фазу

Колумнист Bloomberg Брэндс заявил, что украинский конфликт перешел в новую фазу

Конфликт на Украине перешел в новую фазу, в которой стратегия США начала серьезно меняться, заявил колумнист агентства Bloomberg Хол Брэндс.

По словам эксперта, изменение позиции Вашингтона должно привести стороны украинского конфликта к дипломатии. «Опасения российской ядерной эскалации отступают, а страх длительной войны с непрекращающимися потерями усиливается», — объяснил журналист. Он добавил, что администрация американского президента Джо Байдена наращивает поддержку Украины. По мнению колумниста, она якобы надеется на дипломатическое урегулирование.

По мнению Брэндса, Вашингтон смотрит на возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сдержанно оптимистично». Колумнист раскрыл три составляющие новой стратегии Байдена по Украине. Во-первых, руководство США более четко определяет американские цели в конфликте. По мнению журналиста, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина была защищена в военном плане, политически независима и экономически жизнеспособна. Теперь возврат Донбасса и Крыма не являются обязательными, добавил он.

Кроме того, новая стратегия предполагает отправку украинским войскам более современного оружия. В-третьих, Байден не поддерживает взятие Крыма силой, но допускает «удары по российским целям там», отметил Брэндс.

Ранее стало известно, что украинские военные уже прибыли в Европу для того, чтобы начать обучаться управлению немецкими танками Leopard.

