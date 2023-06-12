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14:16, 12 июня 2023Мир

Названы самые дружелюбные по отношению к России страны

Болгария, Италия, Австрия и Венгрия стали лидерами по дружелюбности в отношении России

Фото: Unsplash

Самыми дружелюбными по отношению к России странами являются Болгария, Италия, Австрия и Венгрия. Об этом сообщается на сайте Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Информация основывается на опросе взрослого населения в апреле 2023 года в 11 странах Евросоюза. Согласно приведенным данным, в среднем доля респондентов, считающих Россию «соперником» или «противником» Европы, увеличилась примерно с одной трети до почти двух третей.

При этом Болгария, Италия, Австрия и Венгрия стали лидерами по дружелюбности в отношении России — 65, 24, 34 и 39 процентов граждан соответственно назвали Россию союзническим государством и необходимым партнером.

Самый низкий показатель демонстрируют Дания, Польша и Швеция — семь, восемь и 10 процентов жителей соответственно воспринимают Россию как партнера.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о воюющих против России странах Евросоюза.

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    Варвара Кошечкина
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