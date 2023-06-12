Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 7000 человек

Сальдо: с подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 7000 человек

Более 7000 человек были эвакуированы с территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. В том числе, как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо Telegram-канале, за последние сутки оттуда вывезли 150 жителей.

По словам Сальдо, 80 пострадавших из районов наводнения были госпитализированы. В пунктах временного размещения расселено 1700 человек. Он уточнил, что специалисты Министерства обороны РФ начали санитарную обработку территорий в районах наводнения.

Также врио губернатора сообщил, что уровень воды в Херсонской области продолжает понижаться. Пик наводнения, по его данным, пройден. «Вода продолжает уходить: в Новокаховском городском округе — до отметки пять метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до полутора метров», — написал он.

От воды в региона освободились более тысячи домов, в Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории.

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула. При этом все равно началось затопление территорий близлежащих сел и городов.