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13:21, 12 июня 2023Мир

Орбан сравнил передачу Соросом бизнеса сыну со сценой из «Крестного отца»

Премьер Венгрии Орбан сравнил передачу Соросом бизнеса сыну со сценой из «Крестного отца»
Александр Сорос

Александр Сорос. Фото: Dave Kotinsky / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал сообщения о том, что американский финансист Джордж Сорос решил передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну, сравнив эту ситуацию со сценой из фильма «Крестный отец». Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Орбан разместил GIF-изображение с кадрами из киноленты режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, на которых глава мафиозного клана передает контроль за империей своему сыну. «Сорос 2.0», — подписал Орбан.

О передаче Соросом контроля над бизнесом своему сыну Александру ранее в июне сообщила газета The Wall Street Journal. В декабре совет директоров фондов 92-летнего финансиста «Открытое общество» (внесен Минюстом России в реестр нежелательных организаций) выбрал его сына Александра председателем.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и миллиардер. Он является создателем сети фондов «Открытое общество», известной как «Фонд Сороса». На протяжении последних лет его фонд прекратил деятельность в некоторых странах, в том числе в России, Венгрии и Таджикистане. Фонд поддерживает программы в области образования, культуры, а также здравоохранения.

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    Варвара Кошечкина
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