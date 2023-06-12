Премьер Венгрии Орбан сравнил передачу Соросом бизнеса сыну со сценой из «Крестного отца»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал сообщения о том, что американский финансист Джордж Сорос решил передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну, сравнив эту ситуацию со сценой из фильма «Крестный отец». Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Орбан разместил GIF-изображение с кадрами из киноленты режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, на которых глава мафиозного клана передает контроль за империей своему сыну. «Сорос 2.0», — подписал Орбан.

О передаче Соросом контроля над бизнесом своему сыну Александру ранее в июне сообщила газета The Wall Street Journal. В декабре совет директоров фондов 92-летнего финансиста «Открытое общество» (внесен Минюстом России в реестр нежелательных организаций) выбрал его сына Александра председателем.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и миллиардер. Он является создателем сети фондов «Открытое общество», известной как «Фонд Сороса». На протяжении последних лет его фонд прекратил деятельность в некоторых странах, в том числе в России, Венгрии и Таджикистане. Фонд поддерживает программы в области образования, культуры, а также здравоохранения.