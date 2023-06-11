Сорос передал контроль над 25-миллиардной фондовой империей своему сыну

WSJ: Джордж Сорос передал контроль над фондовой империей 37-летнему сыну

Американский финансист Джордж Сорос решил передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В декабре совет директоров фондов 92-летнего финансиста «Открытое общество» (внесен Минюстом России в реестр нежелательных организаций) выбрал его сына Александра председателем. 37-летний сын занял место миллиардера. В настоящее время Александр также занимает должность президента в комитете политических действий Сороса.

Кроме того, как отмечается, Алекс Сорос — единственный член семьи в инвестиционном комитете, который может контролировать компанию Soros Fund Management, непосредственно управляющую средствами фонда и семьи.

На данный момент известно, что большая часть из 25 миллиардов долларов должна быть в скором времени направлена в фонд «Открытое общество». При этом газета пишет, что еще около 125 миллионов долларов выделят для комитета политических действий.

После избрания на пост председателя организации Алекс Сорос сообщил, что продолжит поддерживать американских левых политиков. Он также сказал беседе с WSJ, что его взгляды во многом совпадают с позицией отца. При этом Алекс указал, что хочет активнее участвовать в полемике за избирательные права и право на аборты. Помимо этого, его беспокоит возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024-м.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и миллиардер. Он является создателем сети фондов «Открытое общество», известной как «Фонд Сороса». На протяжении последних лет его фонд прекратил деятельность в некоторых странах, в том числе в России, Венгрии и Таджикистане. Фонд поддерживает программы в области образования, культуры, а также здравоохранения.