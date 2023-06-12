Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:02, 12 июня 2023Забота о себе

Путин рассказал о прохождении медосмотров

Президент России Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры у врачей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит медицинские осмотры, и посоветовал всем внимательно следить за своим здоровьем. Об этом он заявил после торжественной части вручения госнаград в День России в Кремле, передает Telegram-канал пула кремлевских корреспондентов.

Президент чокался с участниками мероприятия, которые в качестве тоста желали ему крепкого здоровья. В частности, Путину пожелали никогда не обращаться к врачам, в ответ президент пошутил, что, «чтобы не лечиться, надо постоянно к ним [врачам] обращаться».

«Регулярно прохожу медосмотры. И надо все-таки это делать всем», — заявил президент в разговоре с гостями Кремля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина такое здоровье, которое можно пожелать только самому себе.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Макаровки на Времевском выступе
    ВСУ призвали опасаться российских термобарических снарядов
    Решение Зеленского публично объявить о контрнаступлении объясниили
    Путин рассказал о прохождении медосмотров
    Тренер назвала лучшие упражнения на диване для растяжки
    Полыхающий грузовик на МКАД попал на видео
    Глава МАГАТЭ отправился на Украину для встречи с Зеленским
    Украина потеряла 16 американских БМП в ходе контрнаступления
    Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.