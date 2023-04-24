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18:30, 24 апреля 2023Россия

Песков высказался о здоровье Путина

Песков заявил, что у Путина такое здоровье, которое можно пожелать только самому себе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У президента России Владимира Путина такое здоровье, которое можно пожелать только самому себе. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется на официальном сайте мероприятия.

Пресс-секретарь российского лидера, обращаясь к присутствующим, заметил, что они, вероятно, сами видят, какой в стране президент.

«Он как был, так и есть — мегаактивный. С трудом за ним поспевают те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать», — высказался Песков, добавив, что ни в каких бункерах Путин никогда не сидел.

Ранее в той же речи представитель главы государства назвал враньем заявления о двойниках и бункере Путина. По его словам, российский лидер был и остается активным и сам посещает мероприятия.

30 декабря прошлого года Песков признал, что здоровье президента является вопросом государственной безопасности. Он также объяснил, что людям, отвечающим за безопасность Путина, приходится принимать меры предосторожности из-за мутации коронавируса и эпидемиологических волн разных штаммов гриппа.

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Варвара Кошечкина
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