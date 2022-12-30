В Кремле назвали здоровье Путина вопросом государственной безопасности

Песков заявил, что здоровье Путина является вопросом государственной безопасности

Здоровье президента России Владимира Путина является вопросом государственной безопасности. Об этом 30 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Здоровье Путина — вопрос государственной безопасности, поэтому его общение с прессой в обозримой перспективе не будет таким, как до пандемии», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что 13 декабря Путин сделал прививку от гриппа. По словам президента, спустя сутки он продолжил «в обычном режиме» заниматься спортом и посоветовал всем коллегам последовать его примеру.

21 ноября 2021 года глава государства заявил, что прошел повторную вакцинацию от коронавируса, привившись «Спутником Лайт». На следующий день после прививки он испытал на себе назальную вакцину. Полную вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» президент прошел в июне того же года.