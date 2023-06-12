Стало известно об освобождении бывшего первого министра Шотландии

Sky News: экс-первого министра Шотландии Стерджен освободили без предъявления обвинения

Полиция освободила бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен, которую ранее задержали в связи с расследованием по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП). Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ведомство.

В заявлении полиции отмечается, что женщина 52 лет, которая была задержана в воскресенье 11 июня, в качестве подозреваемой, освобождена без предъявления обвинений в ожидании дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что Стерджен находится под стражей, ее допрашивают детективы. Политик запомнилась, в том числе, как борец за независимость Шотландии от Британии.

Стало известно, что двое ведущих адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа уволились из группы его защитников сразу после того, как суд предъявил политику обвинения, связанные с секретными документами.