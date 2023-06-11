Задержана боровшаяся за независимость от Британии экс-первый министр Шотландии Стерджен

Полиция Шотландии задержала бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен из-за расследования по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШПН), пишет телеканал Sky News.

Она находится под стражей и в настоящее время допрашивается детективами. Стерджен запомнилась в том числе как борец за независимость Шотландии от Британии.

«Сегодня, в воскресенье, 11 июня 2023 года, 52-летняя женщина была арестована в качестве подозреваемой в связи с продолжающимся расследованием финансирования и финансов ШНП», — говорится на сайте полиции.

Ранее полиция по этому же делу задержала Питера Мюррелла — мужа Стерджен. Он занимал должность исполнительного директора ШНП. Его также обвиняли в том, что он предоставил незадекларированный заем партии, но позднее полиция отпустила Мюррелла.

