Появилось видео убийства россиянина в центре Стамбула четырьмя турками

Жестокое убийство 40-летнего россиянина четырьмя турками в центре Стамбула попало на видео. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

Нападение произошло на площади Таким. Грабители сначала попытались забрать у мужчины телефон, а затем ударили его ножом в сердце и скрылись. Пострадавший сумел дождаться скорой помощи, однако вскоре умер в реанимации.

Позже стало известно, что полиция задержала двоих нападавших. После допроса их передали в суд для избрания меры пресечения.

Ранее российский турист погиб в египетской Хургаде в результате нападения акулы. Хищник атаковал 23-летнего Владимира Попова, который уже некоторое время проживал в курортном городе.