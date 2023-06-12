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18:05, 12 июня 2023Мир

Появилось видео убийства россиянина в центре Стамбула

Появилось видео убийства россиянина в центре Стамбула четырьмя турками

Жестокое убийство 40-летнего россиянина четырьмя турками в центре Стамбула попало на видео. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

Нападение произошло на площади Таким. Грабители сначала попытались забрать у мужчины телефон, а затем ударили его ножом в сердце и скрылись. Пострадавший сумел дождаться скорой помощи, однако вскоре умер в реанимации.

Позже стало известно, что полиция задержала двоих нападавших. После допроса их передали в суд для избрания меры пресечения.

Ранее российский турист погиб в египетской Хургаде в результате нападения акулы. Хищник атаковал 23-летнего Владимира Попова, который уже некоторое время проживал в курортном городе.

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    Алевтина Запольская
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