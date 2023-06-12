NI: Запад столкнется с великой расплатой и новым многополярным миром

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что отрицающие новую реальность западные страны ожидает «великая расплата». Об этом он написал в статье для The National Interest (NI).

По мнению Наира, давние убеждения и структуры, на которых формировалось господство Запада могут пошатнуться, поскольку страны столкнутся с новым многополярным миром. Это связано с пятью тенденциями, которые побудят государства отказаться от монополии на власть. Среди них — пересмотр истории, переоценка мирового порядка, разоблачение миротворчества Запада, свержение его финансовой надстройки и потеря доверия к зарубежным изданиям.

Эксперт отметил, что западные страны живут в пузыре« отрицания реальности». Однако им следует принять, что мир изменился после окончания холодной войны.

«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. <…> Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше», — заключил Наир.