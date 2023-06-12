Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 12 июня 2023Мир

Запад предупредили о великой расплате

NI: Запад столкнется с великой расплатой и новым многополярным миром

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что отрицающие новую реальность западные страны ожидает «великая расплата». Об этом он написал в статье для The National Interest (NI).

По мнению Наира, давние убеждения и структуры, на которых формировалось господство Запада могут пошатнуться, поскольку страны столкнутся с новым многополярным миром. Это связано с пятью тенденциями, которые побудят государства отказаться от монополии на власть. Среди них — пересмотр истории, переоценка мирового порядка, разоблачение миротворчества Запада, свержение его финансовой надстройки и потеря доверия к зарубежным изданиям.

Материалы по теме:
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

Эксперт отметил, что западные страны живут в пузыре« отрицания реальности». Однако им следует принять, что мир изменился после окончания холодной войны.

«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. <…> Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше», — заключил Наир.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США заявили о поддержке спецоперации на Украине большей частью мира
    Космонавты поздравили россиян с борта МКС
    Запад предупредили о великой расплате
    Ким Чен Ын заявил о больших успехах России
    Россиянам назвали способ вернуть билет на поезд
    Аналитик рассказала об условии для списания долгов по кредитам
    Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 7000 человек
    Стало известно об освобождении бывшего первого министра Шотландии
    Стала известна сумма призовых «Манчестер Сити» за требл в сезоне-2022/2023
    Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.