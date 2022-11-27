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23:08, 27 ноября 2022Мир

В Китае заявили о продвижении многополярного мира вместе с Россией

Глава МИД КНР: Китай и Россия не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы

Фото: Florence Lo / Reuters

Власти Китая и России не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию. Об этом на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил глава МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

По словам дипломата, Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию. Вместе страны упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, отметил Ван И. Власти двух государств «не признают политику грубой силы».

«Эта позиция находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

18 ноября Китай назвал Россию самым надежным стратегическим партнером. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, китайская сторона намерена вместе с российскими партнерами «раскрывать потенциал сотрудничества, создавая новые точки роста».

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Юлия Мискевич
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