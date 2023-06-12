В МИД Чехии заявили о необходимости ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о необходимости ослабить влияние России в Африке

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил о необходимости ослабить влияние России в Африке. Его слова приводит Denik.

Липавский также отметил важность ослабления влияния Москвы в мире в целом. «У меня есть обязанность и возможность работать над тем, чтобы слабело влияние России в мире, и именно африканский регион с этой точки зрения очень важен», — сказал глава МИД Чехии, подчеркнув, что Европа в последнее время «уснула» в своем внимании к региону.

По его мнению, проекты Евросоюза предлагают странам Африки больше партнерства, чем российские.

В конце мая Липавский во время международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе назвал Россию угрозой на ближайшее десятилетие. «Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия», — сказал он.