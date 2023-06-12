Крупные учения НАТО назвали сигналом для России

Опрошенные РИА Новости политологи назвали учения ВВС НАТО Air Defender сигналом для России

Учения Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО Air Defender, которые начинаются 12 июня в Германии, являются самыми крупными маневрами после завершения холодной войны. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин назвал Air Defender сигналом России в условиях продолжающегося конфликта на Украине. По его мнению, по масштабу учения превосходят все прошлые маневры.

«Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации на Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России», — подчеркнул политолог.

В свою очередь заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов добавил, что в учениях будет действовать «беспрецедентно большое количество авиационной техники».

Ранее учения НАТО назвали сигналом для Москвы. Об этом написала немецкая газета Bild.

Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. В них поучаствуют несколько тысяч солдат из Европы и США, которые за время тренировок поднимут в воздух 240 самолетов.