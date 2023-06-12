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22:11, 12 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках Киева разрушить Каховскую ГЭС на протяжении года

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета

Фото: Dmitriy Lyapunov / Globallookpress.com

Украинские власти добивались разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на протяжении года, начиная с прошлого лета. Об этом глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил в эфире телеканала РБК.

По словам Леонтьева, разрушение Каховской ГЭС — не разовый террористический акт. «К этому шли, начиная с лета прошлого года», — уверен мэр. Также он назвал разрушение гидроэлектростанции «грандиозной трагедией, созданной искусственным путем».

В ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам Владимира Леонтьева, на объекте были повреждены задвижки, а плотина частично разбита.

После обстрела началось затопление территорий близлежащих сел и городов. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).

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    Екатерина Подвигина
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