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16:44, 12 июня 2023Мир

В Британии заявили о планах Украины нанести удар в Донбассе в ближайшие дни

В Британии заявили о намерениях Украины нанести удар в Донбассе в ближайшие дни
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Глава парламентского комитета по обороне Британии Тобиас Эллвуд заявил о намерениях Украины нанести удар большими силами в Донбассе в ближайшие дни. Об этом он сказал в эфире Sky News.

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса», — заявил политик.

Эллвуд сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят операции по разведке, а также отметил, что «основные силы Украины все еще находятся в резерве, готовые к атаке».

Ранее издание The Economist сообщило, что украинские военные потеряли значительное количество западной техники в ходе наступления. Отмечается, что атаки на направлении Орехов — Токмак идут тяжело.

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    Варвара Кошечкина
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