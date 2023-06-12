В ВСУ заявили о значительной потере западной техники в ходе наступления
Украинские военные потеряли значительное количество западной техники в ходе наступления. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на военный источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Отмечается, что атаки на направлении Орехов — Токмак идут тяжело. По словам источника, украинская сторона теряет людей, пали десятки солдат.
Ранее стало известно, что в течение трех дней российские войска в боях у населенного пункта Орехов на запорожском направлении, где проходило отражение наступления ВСУ, успешно громили западную бронетехнику. Об этом рассказал офицер ВС РФ, действовавший в составе роты в местах сражений.
«Рота была на самом переднем крае в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье, где подвергалась мощнейшим ударам и атакам врага три дня», — приводят авторы канала слова военного.
Как отметил офицер, давать отпор западной бронетехнике непросто, но российские бойцы выполняют эту задачу.