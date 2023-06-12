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15:14, 12 июня 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о значительной потере западной техники в ходе наступления

Economist: в ВСУ заявили о значительной потере западной техники в ходе наступления

Фото: Edgar Gutiarrez / Globallookpress.com

Украинские военные потеряли значительное количество западной техники в ходе наступления. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на военный источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Отмечается, что атаки на направлении Орехов — Токмак идут тяжело. По словам источника, украинская сторона теряет людей, пали десятки солдат.

Ранее стало известно, что в течение трех дней российские войска в боях у населенного пункта Орехов на запорожском направлении, где проходило отражение наступления ВСУ, успешно громили западную бронетехнику. Об этом рассказал офицер ВС РФ, действовавший в составе роты в местах сражений.

«Рота была на самом переднем крае в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье, где подвергалась мощнейшим ударам и атакам врага три дня», — приводят авторы канала слова военного.

Как отметил офицер, давать отпор западной бронетехнике непросто, но российские бойцы выполняют эту задачу.

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    Виктория Кондратьева
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