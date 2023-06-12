Байден попал к врачу

Президенту США Байдену пришлось обратиться к врачу из-за зубной боли

Президенту США Джо Байдену пришлось обратиться к врачу из-за зубной боли. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на терапевта американского лидера Кевина О'Коннора.

По данным врача, Байден лечит корневой канал нижнего правого премоляра. По словам О'Коннора, президенту уже сделали начальное лечение корневого канала, и он «хорошо перенес процедуру», без осложнений.

Из-за медицинского вмешательства американский лидер не сможет присутствовать на публичном мероприятии, запланированном на 12 июня. Белый дом заявил, что вместо Байдена будет присутствовать вице-президент Камала Харрис. При этом у американского лидера была запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, однако пока не ясно, состоится ли мероприятие.

В марте Байдена успешно прооперировали в одной из американских клиник. Американскому лидеру удалили злокачественное кожное образование.