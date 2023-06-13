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20:52, 13 июня 2023Экономика

Центробанк раскрыл уровень снижения реального курса рубля

Центробанк сообщил о снижении реального эффективного курса рубля на 18% с начала года
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С начала 2023 года реальный эффективный курс рубля, то есть рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции, опустился на 18 процентов. Такие данные раскрыл в регулярном отчете Центробанк России.

При этом в мае реальный эффективный курс рубля по отношению к доллару вырос на 2,3 процента по сравнению с апрелем, а по отношению к евро — упал на 2,9 процента.

В отличие от номинального курса, который определяется как средний обменный показатель, реальный эффективный курс позволяет оценить, как ведет себя рубль по отношению к другим валютам.

На курс российской валюты в первую очередь влияет динамика спроса и предложения на бирже, причем последнее сильнее всего зависит от уровня нефтегазовых доходов экспортеров. В начале июня Минфин сообщил о двукратном снижении доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа.

По итогам торгов 13 июня доллар превысил уровень 84 рубля, а евро вплотную подошел к 91 рублю. С начала месяца обе валюты укрепились более чем на три рубля.

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    Платон Щукин
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