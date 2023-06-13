В Польше пожаловались на нечестную систему расселения украинских беженцев в ЕС

Евродепутат Злотовской счел несправедливой систему расселения украинских беженцев в ЕС

Разрабатываемый в Евросоюзе (ЕС) проект реформы системы предоставления убежищ в рамках так называемой «принудительной солидарности» является несправедливым по отношению к Польше, которая активно принимает беженцев с Украины, заявил депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский. О своем недовольстве он сообщил в обращении к Еврокомиссии, «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

В своем обращении депутат сослался на предложение комиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, которая ранее выступила с идеей следующей реформы: государства-члены будут обязаны принимать нелегальных мигрантов либо платить «штраф» в размере 22 000 евро за каждого человека, который получил отказ в убежище. По мнению парламентария, такая концепция «принудительной солидарности» на практике означает «возврат к системе принудительного переселения».

«Польша, принявшая более миллиона настоящих беженцев и гарантировавшая переходную помощь сотням тысяч, получила от ЕС всего 200 миллионов евро, или около 200 евро на одного военного беженца», — напомнил Злотовский.

Таким образом, предлагаемый механизм переселения нелегальных мигрантов явно несправедлив по отношению к странам, принимающим украинских женщин и детей Косма Злотовский депутат Европарламента от Польши

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросом, почему новый механизм системы предоставления убежищ не учитывает затраты, которые до сих пор несли отдельные государства при приеме беженцев с Украины. Более того, европарламентарий предположил, что система «принудительного переселения» может привести к увеличению количества людей, нелегально въезжающих в ЕС и усугубить ситуацию с иммиграцией, «используемой в качестве оружия в гибридной войне».

Почему, когда сотни тысяч украинских беженцев бежали в Польшу [...] Еврокомиссия не предложила дополнительные средства или аналогичные солидарные решения для поддержки польского правительства, и была ли такая акция направлена на создание политического кризиса в Польше? Косма Злотовский депутат Европарламента от Польши

Ранее Илва Йоханссон рассказала о новом соглашении между государствами-членами ЕС, сообщает Politico. В рамках нового проекта в случае непредоставления убежища государства-члены должны будут обязаны выплачивать в специальный фонд финансовый эквивалент в размере 22 000 евро за каждого человека.

До этого глава фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер заявил, что Европейский союз предпочитает не замечать предвещающие новый крупнейший миграционный кризис признаки. Политик подчеркнул, что в Италию в первые три месяца 2023 года прибыло на 300 процентов больше беженцев, чем в 2022 году. Он заявил, что Италия уже объявила чрезвычайное положение, а другие страны ЕС «предпочитают этого не замечать».

«ЕС в полусне забредает в новый миграционный кризис, хотя резко растущее миграционное давление очевидно», — отметил он.