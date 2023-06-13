В Африке объяснили желание встретиться с Путиным и Зеленским

Президент Конго: делегаты из Африки хотят встречи с Путиным и Зеленским ради перемирия

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что страны Африки не могут оставаться в стороне на фоне украинского конфликта, и потому делегаты из стран континента отправятся в Киев и Москву ради попытки примирить стороны. Об этом пишет Le Monde.

Сам Сассу-Нгессо входит в состав миссии нескольких африканских президентов, которые в пятницу и субботу должны встретиться с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По словам источников, помимо президента Конго в делегацию войдут лидеры ЮАР, Сенегала, Уганды, Замбии, Египта и Коморских островов — Сирил Рамафоса, Маки Салл, Йовери Мусевени, Хакаинде Хичилема, Абдель Фаттах Ас-Сисси и Азали Ассумани.

Они будут нести «послание мира или, по крайней мере, умиротворения», чтобы «заставить воюющие стороны понять страдания, причиненные этой войной слабым народам мира, и в особенности народам Африки», объяснил Сассу-Нгессо.

Зеленский встретится с лидерами стран Африки 16 июня, а Путин — 17 июня.