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20:21, 7 июня 2023Бывший СССР

Названа дата встречи Зеленского с африканской миссией по Украине

Президент Украины Зеленский встретится с лидерами стран Африки 16 июня в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в лидерами стран Африки 16 июня. Такую дату назвал Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии, передает РИА Новости.

Сообщается, что в пятницу, 16 июня, Зеленский примет в Киеве президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Сенегал Маки Салла, а также лидера Республики Уганда Йовери Мусевени, президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему и президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Также ожидается, что к африканским лидерам присоединится президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

Отмечается, что 17 июня африканские лидеры прибудут в Москву, где проведут встречу с президентом России Владимиром Путиным.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса провел переговоры с Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, некоторые африканские лидеры предложили предоставить инициативу, которая способствовала бы разрешению конфликта на Украине.

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    Алевтина Запольская
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