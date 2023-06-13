«Ясная Поляна» представила выставку о первой постановке романа «Анна Каренина»

«Ясная Поляна» представила выставку в честь 150-летия романа «Анна Каренина»

В культурно-выставочном комплексе Л.Н.Т (филиал музея-заповедника «Ясная Поляна») в Туле открылась выставка «История одной страсти. "Анна Каренина в МХАТе"».Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Это совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и Музея МХАТ, приуроченный ко дню рождения музея и 150-летию с начала создания романа «Анна Каренина». На выставке будут представлены предметы из собрания Музея МХАТ, связанные с первой постановкой романа — фотографии актеров, эскизы костюмов и декораций, архивные документы, свидетельствующие об особом отношении театра к произведению Льва Толстого и его сценической версии.

В пресс-службе отметили, что уникальными являются костюмы модельера Надежды Ламановой, которую называют русской «Коко Шанель». Всего в экспозицию вошли 44 подлинных экспоната и около 35 копий. Выставка будет работать до 10 августа.

Ранее сообщалось, что «Ясная Поляна» запустила подкаст о жене Толстого Софье Андреевне. Первый эпизод вышел 7 марта 2023 года. Цель проекта — раскрыть Софью Андреевну как «самостоятельную единицу, сильного и умного человека, который составлял достойную партию Льву Толстому», так как о ее личности известно очень мало.