Путин высказался о «паркетных генералах» в армии

Президент России Путин заявил, что в армии были неэффективные «паркетные генералы»

В российской армии были неэффективные «паркетные генералы», однако спецоперация помогла их выявить. Об этом во время встречи с военкорами сказал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

Также глава государства отметил, что одновременно с этим на руководящие посты продвигаются талантливые руководители, и им нужна поддержка государства.

«Таких людей надо искать и тащить наверх, направлять на учёбу, повышать в звании, должности», — отметил глава президент.

Ранее Путин в рамках форума «Мы Вместе» наградил волонтера года Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики