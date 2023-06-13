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18:00, 13 июня 2023Россия

Путин высказался о «паркетных генералах» в армии

Президент России Путин заявил, что в армии были неэффективные «паркетные генералы»

Фото: Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ / ТАСС

В российской армии были неэффективные «паркетные генералы», однако спецоперация помогла их выявить. Об этом во время встречи с военкорами сказал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

Также глава государства отметил, что одновременно с этим на руководящие посты продвигаются талантливые руководители, и им нужна поддержка государства.

«Таких людей надо искать и тащить наверх, направлять на учёбу, повышать в звании, должности», — отметил глава президент.

Ранее Путин в рамках форума «Мы Вместе» наградил волонтера года Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики

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    Марк Леонов
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