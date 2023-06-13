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19:49, 13 июня 2023Из жизни

Отдыхающие на пляже приняли решившего искупаться черного медведя за собаку

Fox 13 News: медведь искупался на переполненном пляже в США

Отдыхающие на переполненном пляже в американском городе Дестин, штат Флорида, приняли за собаку черного медведя, который решил искупаться в океане. Об этом сообщает Fox 13 News.

Один из очевидцев, Крис Баррон, рассказал, что находившиеся на пляже отдыхающие увидели в воде крупное животное. «Многие люди начали плыть к берегу. Сначала я беспокоился, что это акула. Потом подошел поближе и подумал, что это собака», — рассказал он. Хищник проплыл совсем рядом с его братом и 12-летним сыном.

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В итоге Баррон все же понял, что это медведь, и начал снимать происходящее на видео. «Он продолжал плыть к берегу. Выйдя на берег, животное отряхнулось и убежало в кусты в песчаных дюнах. Думаю, большинство людей были в шоке, а не испуганы. Никто не ожидал увидеть медведя в Мексиканском заливе», — подчеркнул он.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что зоозащитники в американском городе Лексингтон, штат Кентукки, приехали на сообщение о застрявшем в грязи скунсе, а спасли вонючего сурка. Зоозащитники отмыли его и доставили в реабилитационный центр.

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    Алиса Дмитриева
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