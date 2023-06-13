Блогерша нашла способ улучшить осанку с помощью ботокса

Блогерша Люселис Альварес ввела 80 единиц ботокса в плечи для улучшения осанки

Блогерша Люселис Альварес из Лос-Анджелеса избавилась от напряжения мышц в плечах с помощью инъекций ботокса и поделилась опытом. О найденном способе она рассказала журналистам New York Post.

29-летняя инфлюэнсерша сообщила, что во время пандемии COVID-19 перенесла сильный стресс, вследствие чего вдоль ее шеи стали заметны большие выпуклости. По словам собеседницы издания, в ее трапециевидной мышце, которая охватывает верхнюю часть спины, плечи и шею, появился сильный тонус. «На фотографии, где я была запечатлена в топе с открытыми плечами, я увидела горбы и обеспокоилась», — пояснила девушка.

Затем, как утверждает Альварес, она обратилась к косметологу, который ввел в ее плечи 80 единиц препарата ботулотоксина (лекарственный препарат, блокирующий нервно-мышечную передачу — «прим. Ленты.ру»). «Эта процедура помогла мне улучшить осанку и чувствовать себя более уверенно», — заключила блогерша.

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