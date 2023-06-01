Блогерши нашли альтернативу препарату от диабета для быстрого похудения

Блогерша Кросби заменила препарат от диабета «Оземпика» на берберин для быстрого похудения

Популярные TikTok-блогерши нашли альтернативу лекарству от диабета, который начали использовать как препарат для быстрого похудения. Об этом сообщает New York Post.

34-летний американский инфлюэнсер Саванна Кросби разместила видео, в котором рассказала, что начала принимать берберин — алкалоид желтого цвета, содержащийся во многих растениях. По словам автора поста, данная добавка является здоровой заменой «Оземпика» (семаглутид), который стал популярен у худеющих в 2023 году.

Блогерша уточнила, что с помощью регулярного принятия берберина ей удалось избавиться от трех килограммов лишнего веса. «Берберин отлично подойдет тем, кто не может позволить себе "Оземпик"! Я бы сказала, что это более натуральная замену настоящему препарату», — высказалась пользовательница сети в видео, который набрал 177 тысяч просмотров за неделю.

В апреле врачи признали модный способ «быстрого» похудения опасным. Бариатрический хирург Елена Шмидт подчеркнула, что прием «Оземпика» пациентом обязательно должен контролироваться врачом.