Путин заявил о нехватке беспилотников в России

Президент Путин заявил, что в России количественно не хватает беспилотников

В России пока количественно не хватает беспилотников, но имеющиеся в распоряжении Вооруженные силы используют эффективнее, чем противник. Такое заявление на встрече с военкорами сделал президент России Владимир Путин. Его слова во вторник, 13 июня, приводит ТАСС.

Он обратил внимание, что еще около восьми лет назад страна начала перевооружение армии. «Конечно, в ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи, БПЛА», — сказал президент.

По данным Минобороны России на 13 июня, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 4585 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Глава государства также отметил, что российские войска уничтожили от 25 до 30 процентов переданной Украине военной техники западного образца. Только за время контрнаступления видимые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 160 танков и 360 бронемашин.