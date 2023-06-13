Британия увеличит военный контингент в рамках миссии НАТО в Косово

Замглавы Минобороны Хиппи: Британия увеличит контингент в рамках миссии НАТО в Косово

Великобритания увеличит численность военного контингента в рамках миссии НАТО в Косово и Метохии KFOR для проведения учений в 2023 году, заявил замглавы Минобороны королевства Джеймс Хиппи. Заявление опубликовано на сайте британского парламента.

«В настоящее время в регионе находится 41 военнослужащий, в том числе два штабных офицера и оперативная группа по ведению разведки и наблюдения. Наш вклад в KFOR в этом году вновь увеличится до 330 человек с августа по октябрь в рамках учений», — заявил он.

Хиппи добавил, что военные Великобритании останутся в составе KFOR как минимум до 2026 года.

Турция по просьбе НАТО направила батальон сил специального назначения в Косово. Анкара объявила, что в ответ на просьбу командования союзных объединенных сил НАТО в качестве резервного подразделения был развернут батальон 65-й механизированной пехотной бригады.

