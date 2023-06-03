Турция ответила на просьбу НАТО отправить военных в Косово

Минобороны Турции сообщило об отправке сил спецназначения в Косово по просьбе НАТО

Турция по просьбе НАТО 4-5 июня направит батальон сил специального назначения в Косово. Об этом сообщается в заявлении турецкого Минобороны, опубликованном на сайте ведомства.

«Наша страна внимательно следит за развитием событий на Балканах, где у нас есть общие исторические и культурные ценности, занимает конструктивную позицию и призывает к сдержанности сторон, к урегулированию недавних событий», — говорится в сообщении.

Анкара объявила, что в ответ на просьбу командования союзных объединенных сил НАТО в качестве резервного подразделения был развернут батальон 65-й механизированной пехотной бригады Кыркларели, который ранее был выделен силам НАТО для Косово (KFOR).

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что для поддержки сил сообщества в Косово направляются 700 военных. Он отметил, что это не означает отказа от мирного урегулирования кризиса в регионе.